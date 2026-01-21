Дроны и ракеты мощно атаковали энергетическую инфраструктуру РФ

Дроны и ракеты мощно атаковали энергетическую инфраструктуру РФ6
- 21.01.2026, 8:30
Более 10 взрывов и сильный пожар.
В ночь на вторник, 20 января, дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород. Ракетный удар был нанесен по ТЭС «ГП Энергот». Начался сильный пожар, сообщает «Главред».
Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков подтвердил атаку. По его словам, в результате обстрелов получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Кроме того, в Белгороде на территории одного предприятия повреждены помещения и оборудование.
Как уточняют российские паблики, удар по Белгороду произошел после 20:00 по киевскому времени.
Местные жители сообщили , в городе Орел около 21:30 прозвучало более 10 взрывов в разных районах. Атака дронов вызвала частичное отключение электро- и водоснабжения.
По данным ASTRA, в Орле после атаки нет электричества. Местный губернатора региона сообщил, что была атакована топливно-энергетическая инфраструктура региона. Также повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным пострадавших нет.
«В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении, осуществляется устранение последствий. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах происшествий», — написал губернатор Орловской области.