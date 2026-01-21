Российская ПВО разбомбила многоэтажку под Краснодаром

Российская ПВО разбомбила многоэтажку под Краснодаром7
- 21.01.2026, 8:40
- 11,000
Вспыхнул масштабный пожар в жилом доме после ряда взрывов.
К вечеру 20 января в поселке Новая Адыгея Краснодарского края РФ зафиксирован масштабный пожар в жилом доме после ряда взрывов. По предварительной информации, ракета противовоздушной обороны попала в жилую многоэтажку города.
Информацию о полете ракеты подтверждают очевидцы удара, а также видео, обнародованные телеграм-каналом «Exilenova+».
«Момент поражения дома ракетой в Краснодаре», — говорится в подписи к видео, на котором видно ракету, которая на большой скорости падает вниз и вызывает большой взрыв и пожар на месте удара.
На кадрах четко видно траекторию полета снаряда, который вместо перехвата цели попал непосредственно в жилой массив.
Однако местные российские власти вместе с пропагандистами начали кампанию, чтобы переложить вину за ошибку ПВО на Украину. По сообщениям оккупантов, украинский дрон якобы попал в многоэтажку в населенном пункте Новая Адыгея.
«Не менее двадцати пяти квартир повреждены после атаки украинского дрона на многоэтажку в поселке Новая Адыгея», — говорится в сообщении российских пропагандистских пабликов.
В то же время российское издание Astra провело собственный OSINT-анализ ситуации и подтверждает, что в жилой дом попала именно российская ракета ПВО.
«ASTRA проанализировала многочисленные кадры очевидцев с места происшествия, в том числе с моментом удара, и пришла к выводу, что в жилой дом попала российская ракета ПВО», — говорится в сообщении.
Аналитики уточнили, что на видео очевидцев четко зафиксирован момент пролета и попадания ракеты в дом в километре от которого расположена электрическая подстанция.