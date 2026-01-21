Премьер Гренландии призвал население острова готовиться к возможному вторжению США 4 21.01.2026, 11:06

Йенс-Фредерик Нильсен

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Правительство рекомендует запастись продуктами на пять дней.

Жители и власти Гренландии должны начать готовиться к возможному военному вторжению США на фоне угроз президента Дональда Трампа, заявил премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен. «Применение военной силы маловероятно, но его нельзя исключать. Об этом ясно заявила другая сторона», — сказал Нильсен на пресс-конференции в Нууке.

По его словам, правительство работает над новыми рекомендациями для населения. Среди прочего жителям острова посоветуют запастись продуктами на пять дней. Премьер также анонсировал создание рабочей группы из представителей местной власти, чтобы «помочь людям подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни». Нильсен отметил, что Гренландия должна быть готова «ко всем возможным вариантам». При этом он напомнил, что остров является частью НАТО, поэтому любая эскалация со стороны США будет иметь последствия для всего мира.

Гренландия — это автономная территория в составе Королевства Дания. Трамп неоднократно говорил о планах аннексировать остров, объясняя это исходящей от России и Китая опасностью. В то же время знакомые с разведданными источники НАТО говорили Financial Times, что в последние годы у берегов острова не было зафиксировано активности российских и китайских кораблей. Премьер Гренландии ранее заявлял, что остров намерен оставаться частью Дании и союзнических структур.

После угроз Трампа аннексировать Гренландию несколько государств Евросоюза, в том числе Дания, Германия, Швеция и Франция, отправили на остров военных, чтобы провести учения «Арктическая стойкость». В ответ на это Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт из стран, которые не поддержат планы Вашингтона по установлению контроля над Гренландией. Страны ЕС на этот случай также приготовились ввести пошлины на американские товары.

На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте предложил администрации Трампа альтернативу планам по аннексии Гренландии, сообщил CNN осведомленный источник. По его словам, Рютте выступил с инициативой заключить новое соглашение между США и Данией, которое может включать в себя пересмотр действующего с 1951 года договора о защите острова и предоставлении гарантий по ограничению китайских инвестиций в его экономику.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com