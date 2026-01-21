Под Волчанском россияне в хаосе перестреляли друг друга 21.01.2026, 15:35

6,522

Оккупанты открыли «дружеский» огонь.

На Юго-Слобожанском направлении в Харьковской области между подразделениями армии РФ нет взаимодействия, в результате чего российские оккупанты открывают «дружеский» огонь друг по другу.

Об этом в своем аккаунте в Facebook рассказал 6-й армейский корпус ВСУ. По данным ВСУ, командование противника 82-го МСП и 69-й МСД 6-й оккупационной армии РФ не может наладить взаимодействия среди своих подразделений в зоне ответственности 6-го армейского корпуса ВСУ, и поэтому есть случаи «дружеского» огня.

В частности, «дружеский» огонь друг по другу российские оккупанты несколько раз открывали во время выдвижения на одни и те же позиции в районе населенного пункта Синельниково. В результате враг потерял ранеными несколько человек. В зоне ответственности 6-го армейского корпуса ВСУ противник постоянно находится под ударами украинской артиллерии и дронов. Как следствие штурмовые группы россиян дезорганизованы, бросают своих раненых при отступлении, стреляют по своим беспилотникам и т. д.

За минувшие сутки, 20 января, на этом участке фронта армия РФ потеряла 70 человек, уничтожено или повреждено 1 единица бронетехники, 3 артиллерийские системы, 5 единиц специальной техники, 6 единиц автомобильной техники, а также 73 БпЛА. Кроме того, украинские бойцы нанесли удары по 35 укрытиям врага, уничтожив 6 из них полностью. Синельниково в Харьковской области относится к Юго-Слобожанскому направлению фронта.

Согласно информации Генштаба ВСУ, 20 января на этом направлении российские оккупанты 11 раз атаковали позиции ВСУ. Все вражеские атаки украинские защитники отбили. Бои шли в районе Волчанска, а также по направлению к Избицкому, Графскому и Круглому. Напомним, в мае 2024 года оккупационная армия РФ начала наступление на город Волчанск в Харьковской области, который находится недалеко от государственной границы с Россией. Бои за него до сих пор продолжаются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com