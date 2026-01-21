30 апреля 2026, четверг, 17:52
Трамп: Без нас сейчас вы все бы говорили по-немецки

32
  • 21.01.2026, 19:46
  • 12,242
Президент США высказался о Второй мировой войне.

Без победы США во Второй мировой войне мировые лидеры, собравшиеся в Давосе, говорили бы сейчас на немецком языке и «немного японском». Такую оценку дал событиям президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«И потом, после войны, в которой мы победили, <...> без нас сейчас вы все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски», — сказал Трамп.

Трамп неоднократно заявлял о выдающейся роли США во Второй мировой войне. В конце мая он сказал, что Америка внесла наибольший вклад в победу над фашизмом. Перед празднованием Дня Победы он также выступил с заявлением, что советские войска сыграли важную роль в победе над фашизмом, но американские солдаты были «доминирующей силой».

В июне он говорил, что Соединенные Штаты являются единственной страной, которая победила в войне, а Советский Союз был помощником в этом процессе.

«Мы единственные, кто не празднует, и мы единственные, кто выиграл войну. Россия помогла», — сказал президент.

