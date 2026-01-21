Тысячи россиян остались без отопления и электричества 4 21.01.2026, 20:13

5,276

Из-за коммунальных аварий.

В то время как жители Киева неделями вынуждены жить без отопления, электричества и воды из-за российских обстрелов, сами граждане России по всей стране лишаются благ цивилизации в связи со все новыми и новыми коммунальными авариями, вызванными критическим износом инфраструктуры. Так, в Омске в ночь на 21 января, спустя неделю после предыдущей аварии, произошел порыв на теплосетях в Ленинском округе. В результате ЧП без отопления остались 67 многоэтажек, шесть соцучреждений и 23 административных здания. О завершении ремонтных работ и начале «постепенного восстановления» тепла городские службы отчитались лишь вечером, передает The Moscow Times.

Кроме того, в омской школе № 48 часть учеников перевели на дистанционное обучение из-за отсутствия тепла в заведении, вызванного аварией. Ночные температуры в городе опускаются до -30 градусов. Также из-за перебоев с электричеством без тепла и света уже четвертый день сидят жители поселков под Красноярском, где также стоят 30-градусные морозы. Одна из жительниц села Солонцы рассказала местному ТВ, что отопление в большинстве домов обеспечивают электрокотлы и без энергии, которая отключается каждый день на многие часы, люди «не могут прогреть свои дома». Энергетики ссылаются на «технологическое нарушение на одной из высоковольтных линий из-за превышения максимально допустимой мощности потребления».

В Челябинской области теплоснабжения и горячей воды лишились почти четыре тысячи жителей города Карабаша с населением чуть более 10 тысяч. Причина — прорыв трубопровода на улице Металлургов после ремонта, во время которого тепло также отсутствовало. Отключение затронуло 31 многоквартирный дом, школу, детсад и соцобъекты. В администрации города пообещали восстановить отопление до 21:00 по местному времени. Ночью в Карабаше — до -24 градусов.

Прошлой ночью еще одна авария произошла в городе Железногорск Курской области. Там без тепла остались 149 домов и 18 соцобъектов. Несмотря на заверения курского губернатора Александра Хинштейна о завершении утром в среду ремонтных работ и скором восстановлении тепла, жители продолжили жаловаться на его отсутствие. Отопления еще днем не было в 11-м микрорайоне, а также на улицах Ленина и Дружбы. «Это неправда. Никакие работы не завершены. Отопления и горячей воды нет. Диспетчеры говорят, что ремонт продолжается. И это 21 век», — пожаловалась местная жительница.

Помимо этого, в Курской и Белогородкой областях на отсутствие теплоснабжения массово жалуются родители учащихся школ и вузов, передает «НеМосква». Речь идет, в частности, о школах №19, №39, гимназиях №12 и №22 в Белгороде, Белгородском госинституте искусств и культуры (БГИИК), а также по меньшей мере восьми школах Курска и Юго-Западном госуниверситете.

«Дети занимаются в шубах и шапках. Как следствие, многие болеют. Хочется услышать ответ администрации школы — это, по их мнению, нормально? И когда исправят ситуацию?» — написал родитель одного из учеников в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com