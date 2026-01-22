Продажи ноутбуков в России рухнули на 30% 2 22.01.2026, 11:51

2,670

Из-за экономии россиян.

В 2025 году продажи ноутбуков в России сократились на 15–30%. Всего за год было продано около 2,9 млн устройств на 169–183 млрд руб. Это следует из данных производителя электроники Fplus и сети «М.Видео», которые приводят «Ведомости». При этом, согласно статистике компании «Платформа ОФД», средний чек на ноутбуки составил 58 105 руб., что на 8% ниже уровня предыдущего года. Самым продаваемым брендом ноутбуков, как и год назад, стал тайваньский Asus. На его модели пришлась пятая часть рынка в денежном выражении. Китайская Huawei заняла 11%, американская Apple — 10%, китайская Honor — 9%, а тайваньская MSI — 7%.

Снижение продаж в сегменте объясняется тем, что россияне в первую очередь направляют средства «на первостепенные нужды», говорит представитель «Ситилинк» Кирилл Агеев. На этом фоне рынок ноутбуков в стране перешел в фазу «рационального потребления», отметили в «М.Видео». В частности, покупатели подходят к выбору устройств взвешенно, ориентируясь не на максимальные характеристики или минимальную цену, а на сценарии использования — работу, учебу и повседневные задачи. По данным ритейлера, основной спрос формируют универсальные модели с достаточной производительностью и сбалансированной стоимостью. При этом большая часть продаж осуществляется в среднем ценовом диапазоне.

Пик российского рынка ноутбуков пришелся на 2020–2022 годы, когда в период пандемии годовые продажи достигали 4–4,2 млн штук, а выручка составляла 200–220 млрд руб., напоминает главред Ferra.ru (входит в Rambler & Co) Евгений Харитонов. После этого рынок сократился примерно до 3,4 млн штук и 180 млрд руб., что было связано с санкциями. Однако в 2023–2024 годах сегмент восстановился до 3,9 млн штук и 222 млрд руб.

В 2026 году на прежние показатели выйти вряд ли удастся из-за роста инфляции, введения новых налогов для малого и среднего бизнеса и технологического сбора, а также повышения НДС, считает Харитонов. По его словам, жизненный цикл бюджетных ноутбуков составляет от двух до четырех лет, а ноутбуков среднего уровня и флагманских — 5–7 лет. В условиях кризиса россияне будут максимально долго использовать устройства, заключил эксперт.

До этого «Ведомости» со ссылкой на данные Fplus и «М.Видео» писали о падении продаж смартфонов в 2025 году на 19–25%. Всего за год в России было продано 24,2 млн устройств на общую сумму 588 млрд руб. В Fplus отмечали, что россияне покупают новые гаджеты в первую очередь по необходимости — например, в случае поломки старого.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com