Кривой Рог уже более 10 часов подвергается непрерывной атаке РФ 7 22.01.2026, 21:06

6,006

Россияне обстреливают город как ракетами, так и дронами.

Кривой Рог 22 января уже более 10 часов подвергается непрерывной ракетно-дроновой атаке – рекордной за все время войны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение в Telegram-канале председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

По словам чиновника, Кривой Рог вот уже более 10 часов враг обстреливает как ракетами, так и дронами.

При этом под ударами оказались жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры. Враг целенаправленно наносит удары по гражданским домам, школам и социальным объектам, не имея никакого военного смысла.

«Это сознательный террор против мирного населения», - подчеркнул Вилкул.

Известно, что в результате атак пострадали 13 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 1,5 до 10 лет. Шестеро пациентов находятся в больницах города, все - в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждены 18 домов, из них 13 многоквартирных (один фактически разрушен) и 5 частного сектора.

Также зафиксированы разрушения административных зданий, объектов бизнеса, двух учебных заведений, учреждения культуры и автомобилей.

На места ударов сразу были направлены все оперативные и коммунальные службы. Пожары ликвидированы, к работе привлекли 27 бригад и более 20 единиц техники. Коммунальщики помогают жителям закрывать выбитые окна, а в дальнейшем планируется остекление и ремонт поврежденных крыш - их 13.

По последним данным, из-за ударов без электроснабжения остаются почти 10 тысяч абонентов, ведутся восстановительные работы. Котельные запущены, но набор тепла идет постепенно. Водоснабжение работает частично на генераторах, давление в сети снижено. Также было временно остановлено движение скоростного трамвая и части троллейбусов, однако его оперативно восстановили.

Для помощи пострадавшим сразу развернули Штаб помощи, где жители могут получить строительные материалы (ОСБ, пленку, рельсы и т.д.) и подать заявления на материальную помощь. Более 70 семей уже получили необходимые материалы, а от 100 семей приняты заявки на денежную компенсацию.

«Большая благодарность ГСЧС, полиции, медикам, коммунальщикам, энергетикам и волонтерам, которые работают в чрезвычайно тяжелых условиях, часто под повторной угрозой обстрелов», - отметил Вилкул.

Несмотря на атаки, город продолжает работать, больницы и социальные учреждения функционируют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com