Российский город Энгельс мерзнет без отопления уже 10 дней 9 23.01.2026, 20:39

Жители записали коллективное видеообращение, обвинив власти в бездействии.

Жители города Энгельс в Саратовской области уже десять дней остаются без отопления и горячей воды на фоне морозов, которые, по данным сервиса «Яндекс Погода», сейчас составляю до -25 градусов и вскоре усилятся до -29. В связи со случившимся жильцы сразу нескольких многоквартирных домов записали коллективное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщает ASTRA.

По словам инициатора обращения Валентины, отопление было отключено 13 января, и с тех пор температура в квартирах не поднимается выше 13–15 градусов. Горячая вода либо отсутствует, либо поступает лишь чуть тёплой. Проблема, по информации жителей, затрагивает около десятка домов, а также школу и два детских сада, в которых родителям лишь посоветовали теплее одевать детей.

Многоквартирные дома получают тепло от компании ООО «Теплоресурс». Жители утверждают, что причина перебоев — в неудовлетворительном состоянии котельного оборудования и тепловых сетей. Они просят провести экспертизу и проверить, кто подписывал акты о готовности систем к зиме, предполагая, что проверки могли быть формальными.

ООО «Теплоресурс» имеет значительные задолженности. На 18 декабря 2025 года долг компании за газ составлял 132 млн рублей, а в Арбитражный суд Саратовской области были поданы иски от поставщиков ресурсов. Компания, чей уставный капитал составляет 10 тысяч рублей, зарегистрирована в 2014 году, её директором и владельцем является Павел Звонилов.

В своём обращении жители также указывают на бездействие главы Энгельсского района Максима Леонова и администрации. После публикации видеообращения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Ситуация в Энгельсе стала очередным в череде подобных инцидентов по стране. Накануне стало известно, что жители Карабаша в Челябинской области третьи сутки сидят без тепла при -30. Ранее, 15 января, на трое суток без света, воды и отопления остались деревни Ключи и Малиновка в том же регионе. Аварии на теплосетях также произошли в январе в Омске, в Курской и Рязанской областях. Кроме того, в Белгородской области родители жаловались на отсутствие отопления в образовательных учреждениях региона.

По подсчётам «7×7», с начала отопительного сезона 2025/2026 к середине декабря было зафиксировано не менее 123 случаев отключения тепла в жилых домах по всей России. Ситуация происходит на фоне критического износа коммунальной инфраструктуры. По данным Минстроя России, износ сетей в регионах достигает 40–80% (в аннексированном Севастополе — 90%), а темпы их обновления, как отмечал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, вдвое ниже требуемых, что, как подчеркнул парламентарий, неизбежно ведёт к росту числа аварий.

