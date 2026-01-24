Под Пензой вторые сутки горит нефтебаза после удара дронов 2 24.01.2026, 13:17

Расстояние от границы Украины до Пензы - более тысячи километров.

Нефтебаза «Роснефти» на восточной окраине Пензы, которую атаковали украинские беспилотники, горит уже вторые сутки, следует из сообщения губернатора региона Олега Мельниченко. По его словам, в ликвидации последствий налета задействованы 150 пожарных и 40 единиц техники.

Ввиду специфики тушения пожара на таких объектах спасатели дают нефтепродуктам полностью выгореть и пытаются не допустить распространения пламени, отметил глава региона. Кроме того, из-за низких температур в регионе для огнеборцев рядом с местом происшествия организовали специальный пункт обогрева.

Нефтебаза, принадлежащая АО «Пензанефтепродукт» («Роснефть») и являющаяся одной из крупнейших на рынке нефтепродуктов в Пензенской области и Мордовии, попала под удар дронов ВСУ в ночь на 23 января. Мельниченко сообщал о возникшем на объекте пожаре и отсутствии пострадавших. Позже Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы, отметив, что она используется для обеспечения ВС РФ. Топливо из хранилища поставляется также на местные автозаправки. Расстояние от границы Украины до Пензы по прямой составляет более 1 тыс. км.

До этого регион попадал под удары Украины в конце июля 2025 года. Тогда губернатор заявлял об атаке на предприятие в Заводском районе областного центра, вследствие которого также вспыхнул пожар. В Киеве сообщали, что целью атаки был «Радиозавод», который работает на военно-промышленный комплекс России.

