В Беларуси разработали тест, который одновременно выявляет грипп А, грипп В и COVID-19 11 24.01.2026, 13:55

В режиме реального времени.

В Беларуси разработали тест-систему, позволяющую одновременно выявлять вирусы гриппа А, гриппа В и коронавируса в режиме реального времени, пишет БелТА со ссылкой на зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям Татьяну Столярову.

По словам Столяровой, тест-система создана Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Новая технология позволяет оперативно диагностировать сразу несколько респираторных инфекций, что особенно важно в период сезонного подъема заболеваемости.

