В Донецке военные РФ устроили между собой перестрелку

В Донецке военные РФ устроили между собой перестрелку4
- 24.01.2026, 14:06
Инцидент пытаются скрыть.
Агенты украинскогопартизанского движения «Атеш» из 33-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил РФ сообщают о небоевой потере среди российских солдат в Кировском районе временно оккупированного Донецка.
«Трое российских военных распивали алкоголь в одном из местных заведений и делили трофеи с позиций. Предметом спора стал обычный тепловизор, который они планировали продать. Договориться между собой у них не получилось, и один из участников конфликта достал пистолет. Выяснение отношений продолжили уже за пределами бара — там и началась стрельба. Один сослуживец погиб на месте», — сказано в сообщении.
По имеющимся сведениям, российское командование предпринимает все возможные меры, чтобы ограничить распространение информации и удержать новость внутри части.
«По данным «Атеш», инцидент пытаются замять: в документах его оформляют как «неосторожное обращение с оружием», чтобы не фиксировать еще одну небоевую потерю и не создавать лишних вопросов наверху», — подытожили в партизанском движении.