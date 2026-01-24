Стало известно, сколько ракет «Орешник» находится на вооружении у РФ 6 24.01.2026, 20:04

Озвучены данные разведки.

На вооружении у России находится не более 3-4 ракет «Орешник». Однако в 2026 году РФ хочет запустить их в серийное производство для изготовления пяти и более единиц в год.

Об этом заявил первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, сообщает «Укринформ».

«По нашим оценкам, Россия имеет не более 3-4 таких ракет. Нам известно, что министерство обороны России в 2026 году планирует запустить «Орешник» в серийное производство и приобрести возможности производить пять и более таких ракет в год», - сказал он.

В то же время Луговский рассказал, что «в «Орешнике» больше политического, чем военного наполнения». По его словам, он прежде всего является инструментом запугивания европейских партнеров Украины.

«И он имеет сомнительную боевую эффективность. «Орешник» построен на технологиях прошлого века и требует постоянного технического сопровождения и оперативного устранения различных неисправностей», - сказал он.

Он добавил, что СВР взаимодействует с разведками стран-партнеров по «Орешнику» для получения общей объективной картины и избежания дезинформации со стороны РФ и Беларуси.

