США изъяли венесуэльскую нефть из захваченных танкеров и планируют продать

США изъяли венесуэльскую нефть из захваченных танкеров и планируют продать8
- 24.01.2026, 18:55
Трамп заинтриговал заявлением.
Соединенные Штаты Америки изъяли нефть из семи недавно захваченных венесуэльских танкеров, однако отказался раскрывать их текущее местонахождение.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью New York Post.
По словам Трампа, США уже фактически контролируют нефтяные ресурсы, которые находились на танкерах.
«Я не имею права вам этого рассказывать. Но скажем так - у них нет нефти. Мы забираем нефть», - заявил он.
Он уточнил, что венесуэльская нефть сейчас поступает на американские нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Хьюстоне и других регионах США.
Планы продажи и распределения прибыли
Трамп сообщил, что США планируют продать до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене. По его словам, часть доходов получит Венесуэла, а часть - Соединенные Штаты и крупные нефтяные компании.
«Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде», - подчеркнул он.
Контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы
После устранения Николаса Мадуро в результате операции 3 января администрация Трампа взяла курс на контроль над добычей, переработкой и глобальным распределением венесуэльской нефти.
Ранее в этом месяце Трамп провел встречу с руководителями ведущих нефтяных компаний, на которой обсуждались инвестиции объемом 100 млрд долларов для восстановления и модернизации нефтяной отрасли страны.
Полученные средства от конфискованных танкеров планируют направить на восстановление Венесуэлы, а правительство США может компенсировать американским компаниям расходы на восстановление энергетического сектора.
Трамп также заявил, что доволен сотрудничеством с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
«Мы имеем прекрасные отношения с новым президентом. Она просто замечательная», - сказал он.