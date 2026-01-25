Российский Белгород накрыли самые продолжительные взрывы с начала войны

Российский Белгород накрыли самые продолжительные взрывы с начала войны7
- 25.01.2026, 2:15
Ракетную атаку на город устроили HIMARS нового поколения.
Белгород в субботу вечером накрыла самая продолжительная серия взрывов с момента начала полномасштабной войны России против Украины. Местные паблики сообщают о ракетной атаке на город, после чего там начались перебои с электричеством и связью, пишет «Диалог.UA».
«Ракетная опасность. Вместе с вами слышим громкие звуки над Белгородом. Некоторые читатели сообщают, что у них моргнул или пропал свет. Также у некоторых есть проблемы со связью и интернетом. Над Белгородом продолжаются звуки взрывов – уже порядка пяти минут», – пишет один из белгородских пабликов и отмечает, что это «самый продолжительный обстрел» с начала войны.
В соцсетях публикуются кадры, на которых отчетливо слышны громкие звуки взрывов, а также сообщается о работе российской противовоздушной обороны. Позже появились сообщения, что к перебоям с электричеством и связью добавились проблемы с водоснабжением: в одних домах ослаб напор, в других – вода полностью отсутствует.
«50 взрывов прогремели в Белгороде во время атаки ВСУ – в центре пропал свет, в районах перебои с электричеством», – пишут росСМИ. Они также утверждают, что ВСУ во время этой атаки применяют «ракеты HIMARS нового поколения».
«В районе города работают системы ПВО. Судя по всему, ВСУ пытаются поразить Белгородскую ТЭС. В районе Белгорода слышны множественные взрывы. Били по энергетике. В центре города пожары, легло минимум 3 пакета», – сообщают, в свою очередь, Z-каналы.
В Генштабе ВСУ пока не делали заявлений о новых ударах по вражеским объектам в Белгороде.