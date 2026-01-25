FT: США угрожают Ираку дефицитом доллара из-за проиранских ополченцев 1 25.01.2026, 13:35

2,396

Шиитские военизированные формирования значительно усилили свое влияние.

Вашингтон оказывает жесткое давление на иракских политиков, добиваясь формирования нового правительства без участия влиятельных шиитских военизированных группировок, поддерживаемых Ираном. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров в Багдаде, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Представители США на встречах с иракскими лидерами потребовали представить «достоверный» и быстрый план разоружения шиитских милиций, входящих в государственный аппарат безопасности. В противном случае Вашингтон пригрозил жесткими мерами, включая экономические санкции и ограничение поставок наличных долларов, поступающих в Ирак от продажи нефти.

Напряженность резко возросла после избрания Аднана Файхана — бывшего члена проиранской группировки «Асаиб Ахль аль-Хак» — первым заместителем спикера парламента. В США этот шаг расценили как демонстративный вызов. По словам источников, американская сторона потребовала его замены и временно приостановила контакты с политиками, поддержавшими его кандидатуру.

Шиитские военизированные формирования за последние годы значительно усилили свое влияние в стране. Критики обвиняют их в коррупции, захвате государственных институтов и насилии. При этом сами группировки отказываются разоружаться, утверждая, что их оружие необходимо для защиты Ирака.

Особую тревогу в Багдаде вызывает возможность прекращения поставок долларовой наличности из США — механизма, действующего с 2003 года. Такой шаг может спровоцировать экономический кризис и рост нестабильности.

Под давлением Вашингтона правящая шиитская коалиция заявила о готовности заменить Файхана. Однако вопрос разоружения милиций остается самым спорным, США требуют немедленных действий, тогда как иракская сторона предлагает растянутый во времени план демобилизации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com