В Нидерландах создали электромобиль, который можно чинить самому

В Нидерландах создали электромобиль, который можно чинить самому13
- 25.01.2026, 16:05
Студенты бросили вызов современной автомобильной индустрии.
Группа студентов Технического университета Эйндховена (TU/e) представила экспериментальный электромобиль Aria, спроектированный по принципу полной ремонтопригодности. Разработка бросает вызов современной автомобильной индустрии, где сложная архитектура и закрытые технологии вынуждают владельцев обращаться в дилерские центры даже при незначительных поломках, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Aria построен по модульной схеме. Кузовные панели легко снимаются, электронные компоненты быстро извлекаются, а батарея состоит из шести отдельных модулей, которые можно заменять по одному, без демонтажа всего аккумуляторного блока. В автомобиль встроены набор инструментов, подробные инструкции по ремонту и диагностическое приложение, работающее через стандартный разъем USB-C и сопровождаемое 3D-моделью машины.
По техническим характеристикам Aria уступает серийным электрокарам: максимальная скорость составляет около 90 км/ч, запас хода — до 220 км. Однако создатели подчеркивают, что цель проекта — не рекорды, а доказательство принципа. По их мнению, сложность ремонта современных электромобилей является осознанным дизайнерским решением, а не технологической необходимостью.
Проект Aria призван продлить срок службы автомобилей, снизить стоимость владения и сократить количество преждевременно утилизируемых машин. Руководитель команды Тако Олмер считает, что нормы «права на ремонт» должны быть распространены в ЕС и на легковые автомобили.