В Нидерландах создали электромобиль, который можно чинить самому 13 25.01.2026, 16:05

7,740

Студенты бросили вызов современной автомобильной индустрии.

Группа студентов Технического университета Эйндховена (TU/e) представила экспериментальный электромобиль Aria, спроектированный по принципу полной ремонтопригодности. Разработка бросает вызов современной автомобильной индустрии, где сложная архитектура и закрытые технологии вынуждают владельцев обращаться в дилерские центры даже при незначительных поломках, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Aria построен по модульной схеме. Кузовные панели легко снимаются, электронные компоненты быстро извлекаются, а батарея состоит из шести отдельных модулей, которые можно заменять по одному, без демонтажа всего аккумуляторного блока. В автомобиль встроены набор инструментов, подробные инструкции по ремонту и диагностическое приложение, работающее через стандартный разъем USB-C и сопровождаемое 3D-моделью машины.

По техническим характеристикам Aria уступает серийным электрокарам: максимальная скорость составляет около 90 км/ч, запас хода — до 220 км. Однако создатели подчеркивают, что цель проекта — не рекорды, а доказательство принципа. По их мнению, сложность ремонта современных электромобилей является осознанным дизайнерским решением, а не технологической необходимостью.

Проект Aria призван продлить срок службы автомобилей, снизить стоимость владения и сократить количество преждевременно утилизируемых машин. Руководитель команды Тако Олмер считает, что нормы «права на ремонт» должны быть распространены в ЕС и на легковые автомобили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com