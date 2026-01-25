закрыть
2 мая 2026, суббота, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Литвы: Верю, что однажды победят и демократические силы наших соседей — белорусов

1
  • 25.01.2026, 16:28
  • 2,614
Президент Литвы: Верю, что однажды победят и демократические силы наших соседей — белорусов

Стремление к свободе невозможно победить.

Во время мессы в Кафедральном соборе в Вильнюсе, посвященной годовщине восстания 1863—1864 годов, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что усилия повстанцев открыли путь новым формам сопротивления, а традиция свободы навсегда отделила литовцев, поляков, украинцев и белорусов от России, пишет LRT.

Науседа подчеркнул, что пример Украины показывает: стремление к свободе невозможно победить.

«Именно унаследованная традиция свободы навсегда отделила наши народы — литовцев, поляков, украинцев, белорусов — от России, которая прилагала все усилия, но так и не смогла разрушить эту невидимую, но чрезвычайно прочную границу», — заявил Науседа.

По словам президента, стремление к свободе сопровождало предков от одного восстания к другому, помогало пережить новые волны репрессий, принудительной индоктринации и уничтожения национальной идентичности. По его словам, то же обязательство перед свободой сохраняется и по сей день.

«Сегодня мы видим это наиболее отчетливо в борющейся Украине. (…) Пример Украины наиболее ясно показывает, что подлинное, искреннее стремление к свободе невозможно сломить. Однажды вырвавшись как мощная сила, оно оставляет неизгладимый след в сердцах и мыслях людей. Убийства, репрессии и пропагандистское давление лишь еще больше сплачивают, усиливают решимость сопротивляться и приближают победу. Как я верю, однажды победят и демократические силы наших соседей — белорусов», — подчеркнул Науседа.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько