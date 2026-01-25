Президент Литвы: Верю, что однажды победят и демократические силы наших соседей — белорусов

Президент Литвы: Верю, что однажды победят и демократические силы наших соседей — белорусов1
- 25.01.2026, 16:28
Стремление к свободе невозможно победить.
Во время мессы в Кафедральном соборе в Вильнюсе, посвященной годовщине восстания 1863—1864 годов, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что усилия повстанцев открыли путь новым формам сопротивления, а традиция свободы навсегда отделила литовцев, поляков, украинцев и белорусов от России, пишет LRT.
Науседа подчеркнул, что пример Украины показывает: стремление к свободе невозможно победить.
«Именно унаследованная традиция свободы навсегда отделила наши народы — литовцев, поляков, украинцев, белорусов — от России, которая прилагала все усилия, но так и не смогла разрушить эту невидимую, но чрезвычайно прочную границу», — заявил Науседа.
По словам президента, стремление к свободе сопровождало предков от одного восстания к другому, помогало пережить новые волны репрессий, принудительной индоктринации и уничтожения национальной идентичности. По его словам, то же обязательство перед свободой сохраняется и по сей день.
«Сегодня мы видим это наиболее отчетливо в борющейся Украине. (…) Пример Украины наиболее ясно показывает, что подлинное, искреннее стремление к свободе невозможно сломить. Однажды вырвавшись как мощная сила, оно оставляет неизгладимый след в сердцах и мыслях людей. Убийства, репрессии и пропагандистское давление лишь еще больше сплачивают, усиливают решимость сопротивляться и приближают победу. Как я верю, однажды победят и демократические силы наших соседей — белорусов», — подчеркнул Науседа.