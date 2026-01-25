Бывший глава Офиса президента Украины Ермак возобновил адвокатскую деятельность 14 25.01.2026, 18:48

Ранее он заявлял, что пойдет на фронт.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак 23 января восстановил право на занятие адвокатской деятельностью, говорится на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«Право на занятие адвокатской деятельностью возобновлено согласно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с 23.01.2026 на основании заявления адвоката», — говорится в сообщении.

Согласно данным Единого реестра адвокатов, Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры выдала Ермаку свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью в декабре 1995 года. Он перестал заниматься этой деятельностью 20 декабря 2020 года, когда возглавил ОП. До этого времени у него был почти 25-летний опыт адвокатской деятельности, передает «Зеркало недели».

После обысков НАБУ в доме Ермака, СМИ сообщали о том, что он якобы «уходит на фронт». Однако в Минобороны Украины ответили, что Ермак не обращался в ТЦК, чтобы проходить военную службу.

Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом «Али Баба». В частности, он участвовал в заседаниях и давал указания относительно того, как давить на НАБУ и САП.

Во время заседания парламентской ВСК 15 января директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявили, что подозрения Ермаку по поводу «Мидаса» пока не вручали.

Согласно закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», а также нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщать о подозрении адвокату имеют право только генпрокурор, его заместитель или руководитель областной прокуратуры.

В законе указано, что ходатайство о проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий относительно адвоката должен подавать генеральный прокурор, его заместитель, прокурор Киева или области.

