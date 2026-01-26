WP: Полиция в Иране застрелила десятки протестующих, бежавших из горящего рынка 10 26.01.2026, 6:00

10,856

Количество погибших при массовых протестах в стране, возможно, достигло 30 тыс. человек.

В Иране во время общенационального восстания в начале января иранские силы безопасности застрелили десятки протестующих, которые пытались спастись из горящего рынка в городе Решт в 300 км от Тегерана, сообщили четверо свидетелей произошедшего газете The Washington Post.

Это произошло через несколько дней после массового закрытия магазинов торговцами на историческом базаре Рашта.

«Мои друзья, владельцы магазинов, рассказали мне, что сотрудники разведки звонили им и пытались оказать давление, чтобы они снова открыли свои магазины и прекратили забастовку. Между базаром и государством возникла напряженность», — рассказал один из собеседников.

После того как рынок загорелся, протестующие, прятавшиеся от сил безопасности в переулках рынка, начали убегать. Свидетель произошедшего сказал, что видел, как тот загорелся около 21:00 по местному времени. Как уточняет издание, неизвестно, как начался и распространился пожар. По словам двух свидетелей, в ту ночь в городе дул сильный горячий ветер, из-за которого, вероятно, огонь распространялся быстро.

По словам одного из протестующих, они столкнулись с сотрудниками полиции. Кто-то из правоохранителей был в форме, кто-то — в гражданском, на мотоциклах или пешком, а также вооруженные дробовиками и штурмовыми винтовками, рассказал собеседник. По словам другого жителя Рашта, силы безопасности стреляли прямо по людям.

«Силовики стреляли по базару из автоматов <...> Это было ужасно. Они убили столько людей, даже тех, кто пытался сбежать», — рассказал в интервью один из свидетелей, участвовавший в протестах.

По словам двух свидетелей, силовики также препятствовали прибытию пожарных машин на место возгорания. В результате сгорело более 30 предприятий, уточняет газета.

Журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников минздрава республики сообщил, что количество погибших при массовых протестах в Иране за 8 и 9 января, возможно, достигло 30 тыс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com