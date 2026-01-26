Дроны атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани 2 26.01.2026, 8:21

БПЛА прилетели с Азовского моря.

В ночь на 26 января жители Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае России жаловались на серию мощных взрывов. В городе перед этим объявили тревогу из-за угрозы беспилотников, пишет «Фокус».

Под ударом в регионе этой ночью мог оказаться Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщили мониторинговые каналы.

«Славянск-на-Кубани: продолжается атака на местный НПЗ. Краснодарский край», — говорится в сообщении.

БПЛА прилетели с Азовского моря — Сharter97.org (@charter_97) January 26, 2026

По информации российских медиа, взрывы в городе прогремели после 01:00 часов. В общем очевидцы насчитали около 5-7 мощных взрывов. В небе видели яркие вспышки во время атаки дронов и слышали работу российской противовоздушной обороны.

«По словам очевидцев, вражеские дроны продолжают лететь со стороны Азовского моря, периодически слышен сильный гомон и стрельба», — сообщают в местных пабликах.

Стоит отметить, что перед этим в аэропорту Краснодара «Росавиация» ввела план «Ковер», предусматривающий ограничения на посадку и вылет самолетов.

Местные власти атаку беспилотников на Славянск-на-Кубани подтвердили. Россияне утверждают, что в результате обстрела в городе повреждены по меньшей мере три жилых дома. Отмечается, что в них выбило окна, а также повреждения получила кровля.

