В Минске Volkswagen сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе
- 26.01.2026, 9:53
ЧП произошло сегодня утром на улице Шаранговича.
Сегодня утром 33-летний водитель Volkswagen, двигаясь по улице Шаранговича, вблизи дома №48, в Минске, сбил на пешеходном переходе 46-летнюю женщину и 12-летнюю девочку.
По предварительной версии ГАИ Минска, мужчина не предоставил преимущество пешеходам, переходившим дорогу по нерегулируемому переходу, в результате чего наехал на них.
Женщина и девочка доставлены в больницу для обследования.