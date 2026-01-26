В Минске Volkswagen сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе 32 26.01.2026, 9:53

10,164

ЧП произошло сегодня утром на улице Шаранговича.

Сегодня утром 33-летний водитель Volkswagen, двигаясь по улице Шаранговича, вблизи дома №48, в Минске, сбил на пешеходном переходе 46-летнюю женщину и 12-летнюю девочку.

По предварительной версии ГАИ Минска, мужчина не предоставил преимущество пешеходам, переходившим дорогу по нерегулируемому переходу, в результате чего наехал на них.

Женщина и девочка доставлены в больницу для обследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com