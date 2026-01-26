2025 год вошел в тройку самых теплых в истории 3 26.01.2026, 11:31

Самым жарким был 2024-й.

В историю метеонаблюдений, которая ведется с 1850 года, 2025-й вошел как третий по средней температуре.

Об этом, как пишет Reuters, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

ВМО, которая объединяет восемь наборов климатических данных со всего мира, сообщила, что шесть из них, включая Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Европейского союза и Британскую национальную метеорологическую службу, поставили 2025 год на третье место среди самых теплых, а два — на второе место среди самых теплых за 176-летний период наблюдений.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) назвало 2025 год третьим самым теплым годом в их глобальной температурной истории, которая ведется с 1850 года.

Все восемь наборов данных подтвердили, что последние три года были тремя самыми жаркими на планете с начала ведения записей, сообщила ВМО.

Самым теплым годом за всю историю наблюдений был 2024 год.

