Ученые рассказали, как людям удается сохранить острый ум до глубокой старости 2 26.01.2026, 11:52

4,636

Дело в генетике.

Наверняка вы встречали пожилых людей, обладающих отменной памятью и соображающих не хуже молодежи. Группа ученых из Медицинского центра при Университете Вандербильта (США) доказала, что такие долгожители отличаются от своих ровесников особой генетикой.

Команду интересовали когнитивные способности пенсионеров старше 80 лет. Если точнее, тех, чьи показатели памяти были выше, чем у среднестатистических здоровых людей в возрасте от 50 до 64 лет, пишет «Нож».

Ученые пригласили 1623 пожилых людей с острым умом поучаствовать в их исследовании: среди добровольцев были представители разных рас и национальностей. Помимо этого, в выборку вошли 8829 человек с деменцией и 7628 — с когнитивными способностями, соответствующими их возрасту.

Специалисты проанализировали генетические и клинические данные всех участников. Команда проверяла, связана ли феноменальная память с наличием определенных вариантов гена APOE. Речь про варианты APOE4 и APOE2: оба влияют на вероятность развития болезни Альцгеймера, вызывающей деменцию.

Если верить результатам исследования, у людей от 80 лет и старше, страдающих деменцией, вероятность наличия APOE4 была на 68 % ниже, чем у ровесников с нормальной памятью. При этом у «суперпенсионеров» с более «молодым» мозгом этот показатель был на 19 % ниже, чем у здоровых людей из той же возрастной группы. Также впервые было доказано, что у долгожителей с острым умом чаще встречается ген APOE2.

«Поскольку интерес к долгожителям растет, — поделилась доктор Лесли Гейнор, руководитель исследования. — Наши результаты подтверждают, что фенотип долгожителя может оказаться полезным в дальнейших поисках механизмов, обеспечивающих устойчивость к болезни Альцгеймера».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com