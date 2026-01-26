3 мая 2026, воскресенье, 14:23
  • 26.01.2026, 13:51
ПАСЕ утвердила состав Платформы демократических сил России

В нее вошли 12 представителей российской оппозиции.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердило состав платформы для диалога с российскими демократическими силами, которая должна стать инструментом обмена мнениями между депутатами ассамблеи и оппозицией РФ. Голосование состоялось в понедельник, 26 января, в Страсбурге перед официальным открытием зимней сессии ПАСЕ.

Кто вошел в состав платформы

Как передает корреспондентка DW, в состав Платформы для диалога с российскими демократическими силами вошли: Наталья Арно, Дмитрий Гудков, Марк Фейгин, Владимир Кара-Мурза, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Олег Орлов, Андрей Волна, Любовь Соболь, Надежда Толоконникова.

От представителей коренных народов России в платформу вошли: Руслан Кутаев, Екатерина Кузнецова, Василий (Батлай) Матенов, Лана Пылаева, Павел Суляндзига

Создание Платформы российских демсил в ПАСЕбыло учреждено специальной резолюцией, за которую депутаты ассамблеи проголосовали в октябре 2024 года. Согласно этому документу, платформу будет возглавлять председатель ПАСЕ, а ее участникам предоставят определенные права: они смогут присутствовать на заседаниях комитетов и подкомитетов, а также на мероприятиях, проходящих в рамках сессий ПАСЕ, и выступать на них, заручившись разрешением председателя.

Россия была исключена из состава Совета Европы в марте 2022 года из-за войны против Украины. Поэтому, поскольку Платформа российский демсил не является официальной делегацией Госдумы РФ, ее участники не могут публично демонстрировать в ПАСЕ флаг или другие символы Российской Федерации.

Быть борцом с режимом Путина и уважать суверенитет Украины

Предполагается, что состав Платформы демсил России, состоящей из 12 человек, будет обновляться ежегодно по принципу ротации. Сбором заявок, а также отбором претендентов, занимались непосредственно представители аппарата ПАСЕ. Преимущество отдавалось кандидатам, которых поддержали четыре российские оппозиционные организации: Антивоенный комитет, Free Russia Foundation, Фонд борьбы с коррупцией и Форум свободной России.

При отборе потенциальных участников платформы, которые, как говорится в резолюции, «должны быть лицами, обладающими высочайшими моральными качествами и находящмися в настоящее время в изгнании», в ПАСЕ руководствовались перечнем определенных критериев. В состав платформы могут войти активисты и общественные деятели, участвующие «в российском сопротивлении режиму Владимира Путина». Они должны «безоговорочно признавать и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также суверенитет и территориальную целостность Молдовы, Грузии и других государств».

Берлинская декларация как маркер благонадежности

Членом Платформы демсил России может стать только тот, кто имеет «опыт публичного противостояния режиму Путина» и содействует его смещению. Важное условие: в биографии кандидата не должно быть случаев поддержки в прошлом «недемократической политики России или ее неоимпериалистической политики» в отношении суверенных государств или оправдания «международных преступлений, совершенных российскими субъектами за рубежом и на территории РФ».

Еще одним принципиальным критерием от ПАСЕ является подпись под Берлинской декларацией, принятой оппозиционерами из РФ в апреле 2023 года. В ней, в частности, ответственность за войну в Украине возлагается на Россию и содержится признание Крыма украинской территорией.

В резолюции также оговорено, что «одна треть мест в платформе», должна быть отдана представителям коренных народов и нацменьшинств РФ. Именно такая квота, по мнению ПАСЕ, отражает долю коренных народов в структуре населения России.

В российской оппозиции возник раскол из-за участия в ПАСЕ

Несмотря на перечисленные в резолюции критерии, отбор самых достойных представителей российской оппозиции в изгнании для участия в платформе был сопряжен с определенными трудностями. В частности из-за того, что платформа является новым форматом в ПАСЕ и запустить ее в работу, с учетом всех политических нюансов, было непросто. Кроме того, в рядах самих оппозиционеров РФ возник раскол, возможно связанный с борьбой за контроль в платформе.

В начале декабря оппозиционный политик и бывший политзаключенный Владимир Кара-Мурза заявил о своем выходе из Антивоенного комитета России, объяснив это тем, что не может состоять в одной организации с Гарри Каспаровым, основателем Форума свободной России, которого обвинил в хамстве и оскорблениях в свой адрес.

Как пишут СМИ, ссора между двумя оппозиционерами произошла в начале декабря во время ужина в парижском ресторане, где обсуждалась будущая деятельность Платформы российских демсил в ПАСЕ. По словам очевидцев, Каспаров обвинил Кара-Мурзу в том, что тот «недостаточно отсидел», а его тюремное заключение было «пиар-акцией». Сам же конфликт возник после вопроса Каспарова Кара-Мурзе, почему тот отказывается подписывать Берлинскую декларацию.

