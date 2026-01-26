В Петербурге отключили мобильный интернет в день визита Путина 2 26.01.2026, 15:20

В Санкт-Петербурге утром 26 января произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета. Это следует из данных Downdetector, где за сутки зарегистрировано более 1900 жалоб жителей города на отсутствие доступа в сеть, а за последний час — более 300. У большинства абонентов всех сотовых операторов открываются только сайты из «белого списка». Как отмечает «Фонтанка», сбой фиксируется преимущественно в центральных районах города. Там же сотрудники полиции перекрывают улицы и ограничивают дорожное движение.

Отключение интернета произошло на фоне прибытия в Петербург президента РФ Владимира Путина, где он планирует встретится с правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом. Также у Путина должны состояться рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти Александром Бегловым и Александром Дрозденко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается, что 27 января Путин примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.

До этого жители Петербурга массово жаловались на отключение мобильного интернета 30 декабря — тогда за сутки пришло не менее 2775 жалоб. До этого длительное отключение интернета в городе наблюдалось также в декабре — власти ограничивали выход в сеть в течение недели, объясняя это «воздушной опасностью». При этом Петербург стал первым российским городом-миллионником, который оставили без мобильного интернета на столь продолжительное время под предлогом заботы о безопасности.

Сам Путин, комментируя отключения мобильного интернета, которые охватили практически все регионы России, говорил, что это необходимая мера для борьбы с украинскими беспилотниками. По его словам, находящиеся за рубежом интернет-сервисы помогают противнику «выбирать цели для ударов», поэтому интернет приходится отключать.

На этом фоне Минцифры РФ составило «белый список» сайтов, которые должны оставаться доступными во время отключения мобильного интернета. В перечень входят более 60 ресурсов и сервисов, в том числе приложения крупнейших банков, маркетплейсов, российских социальных сетей, а также сайты провластных СМИ. Однако не во всех регионах они исправно работают, из-за чего россияне лишаются возможности оплатить товары и услуги, дистанционно работать и учиться, а также перемещаться на такси и в общественном транспорте.

