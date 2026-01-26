3 мая 2026, воскресенье, 17:46
Rolls-Royce выглядит маленьким на фоне этого электрического лимузина

4
  • 26.01.2026, 16:46
  • 6,522
Фото: autoblog.com

Итальянское авто-ателье сделало ставку на зрелищность.

Итальянское авто-ателье Aznom представил концепт L’Epoque — электрический лимузин длиной более 8 метров, который превращает понятие «тихой роскоши» в антоним. L’Epoque смело возвращает дух старого автомобильного шика, напоминая Cadillac Sixteen и легендарный Duesenberg Model J, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от современных электрокаров, которые делают ставку на сдержанность, L’Epoque выбирает зрелищность. Машина почти в два раза длиннее Toyota Prius и на 2,7 метра превышает Mercedes-Benz S-Class. Дизайн вдохновлен автомобилями 1930-х годов: высокий капот, длинный кузов, сужающийся к задней части, массивные колеса, выразительные арки и впечатляющая решетка радиатора. Современные нотки заметны в элементах освещения, перекликающихся с Rolls-Royce.

Интерьер — это настоящая роскошная гостиная на колесах с материалами из Италии, скрытыми экранами и стилем 1930-х годов. За движущую силу отвечают четыре электромотора мощностью почти 1 000 л. с., гибридный V6-генератор для увеличения запаса хода и адаптивная подвеска.

Aznom L’Epoque — яркое напоминание о том, что концепт-кары должны быть экстравагантными. Несмотря на впечатляющие размеры и дизайн, производитель оставляет допускает возможность серийного выпуска, что делает этот проект особенно захватывающим для поклонников роскошных автомобилей будущего.

