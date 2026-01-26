3 мая 2026, воскресенье, 17:46
В Венесуэле освободили минимум 104 политических заключенных

  26.01.2026, 17:26
Но многие узники совести все еще находятся в тюрьмах.

В Венесуэле в рамках продолжающегося процесса освобождения из мест заключения были отпущены по меньшей мере 104 человека О этом сообщил лидер группы Foro Penal Альфредо Ромеро в социальных сетях, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Ромеро, освобожденные были выпущены из тюрем по всей стране, и их число может еще увеличиться, поскольку проверка продолжается. Правозащитник также отметил, что было бы желательно, если бы правительство опубликовало официальные списки освобожденных.

В числе освобожденных оказались, в частности, адвокат организации Foro Penal Кеннеди Техеда и студент связи Хуан Франсиско Альварадо, которых, по данным группы, ранее удерживали по политически мотивированным обвинениям.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ранее заявляла, что с конца декабря из тюрем были освобождены 626 заключенных, но она не уточнила, за какой период происходили эти освобождения. Foro Penal отмечает, что подтвержденное количество политических заключенных, выпущенных с 8 января, значительно ниже официальной цифры.

Родригес также сообщила, что планирует связаться с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, чтобы попросить Организацию Объединенных Наций проверить списки тех, кто был освобожден, и таким образом повысить прозрачность процесса.

Правозащитные группы отмечают, что число политических заключенных в Венесуэле остается значительным, и многие семьи все еще ожидают освобождения своих родных.

