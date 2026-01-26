В Литву продолжают залетать шары с контрабандыми сигаретами

В Литву продолжают залетать шары с контрабандыми сигаретами5
- 26.01.2026, 18:18
Также был перехвачен дрон.
Служба охраны государственной границы Литвы при МВД сообщила 26 января о перехвате пяти метеозондов и одного беспилотника, прибывших с территории Беларуси в период с 24 по 25 января.
По данным ведомства, в метеозондах находилось в общей сложности около 20 тысяч пачек сигарет. К перехваченному дрону была прикреплена партия из тысячи пачек сигарет марки «NZ Gold» с белорусскими акцизными марками. Стоимость этой табачной продукции с учётом всех обязательных к уплате в Литве налогов оценивается примерно в 5 тысяч евро.
По всем выявленным фактам начаты расследования.