В Литву продолжают залетать шары с контрабандыми сигаретами 5 26.01.2026, 18:18

Также был перехвачен дрон.

Служба охраны государственной границы Литвы при МВД сообщила 26 января о перехвате пяти метеозондов и одного беспилотника, прибывших с территории Беларуси в период с 24 по 25 января.

По данным ведомства, в метеозондах находилось в общей сложности около 20 тысяч пачек сигарет. К перехваченному дрону была прикреплена партия из тысячи пачек сигарет марки «NZ Gold» с белорусскими акцизными марками. Стоимость этой табачной продукции с учётом всех обязательных к уплате в Литве налогов оценивается примерно в 5 тысяч евро.

По всем выявленным фактам начаты расследования.

