Рост просрочки россиян по ипотеке установил рекорд с 2000-х годов 2 26.01.2026, 22:30

За год просрочка увеличилась на 76,6%.

Российская банковская система в 2025 году столкнулась с сильнейшим за десятилетия ростом просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные «Скоринг бюро», на конец года российские граждане не выплатили банкам в срок ипотечные займы и проценты на 276 млрд рублей. За год просрочка увеличилась на 115,2 млрд рублей, или 76,6%.

Такой рост — на 50% в год и выше — был характерен для России середины 2000-х, когда ипотека только зарождалась, отмечает РБК. Теперь же с такой скоростью проблемные долги растут второй год подряд: в 2024-м их сумма выросла в 1,5 раза — с 100 до 150,4 млрд рублей. Накопленным итогом за 2023-25 гг. просрочка по ипотеке стала больше на 180%, следует из статистики «Скоринг бюро».

Россиянам становится все сложнее выплачивать кредиты «с учетом сложной экономической ситуации», отмечает аналитик «Финама» Игорь Додонов. По данным агентства «Долговой консультант», наиболее существенный прирост просроченной ипотеки за 11 месяцев 2025 года произошел в Республике Тыва (в 4,8 раза), Республике Марий Эл (в 4 раза), Республике Крым (3,7 раза), Тюменской области (2 раза). В абсолютном выражении лидер — Московская область (9,7 млрд), далее следуют Москва (7,99 млрд рублей), Краснодарский край (7,75 млрд рублей), Тюменской область (4,8 млрд рублей) и Санкт-Петербург (4,8 млрд рублей).

Общий объем проблемных кредитов физлиц (включая потребкредиты, автокредиты и кредитные карты) в банковской системе по состоянию на декабрь достиг 2,3 трлн рублей. За последние три года их объем вырос на 900 млрд рублей, или 64%, следует из статистики ЦБ.

Рост просрочки у россиян — следствие кредитного бума 2023-24 гг., когда действовали льготные программы, а в армию начался массовый приток контрактников, отмечает экономист Борис Грозовский: «Семьи, которые стали получать деньги за служащих по контракту, <…> они взяли кредиты, чтобы купить дом, автомобиль».

Сейчас же в российской экономике заметное охлаждение, замедляется рост зарплат, и заемщики оказываются в сложной ситуации, но государству выгодно, чтобы люди залезали в кредиты, поскольку таких людей проще привлечь на войну, считает Грозовский: «Кто-то оказывается в безвыходной ситуации, начинает брать небольшие кредиты до зарплаты, потом приходится перекредитовываться, беря в долг большие суммы. Получается, что таких людей легко взять на крючок».

