В Германии случился коллапс из-за снега

В Германии случился коллапс из-за снега5
- 26.01.2026, 22:48
- 4,524
Снежный буран привел к отмене 79 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
Снегопады привели к коллапсу на некоторых дорогах Германии. Об этом сообщает Bild.
Снежный буран привел к отмене 79 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Задержки рейсов наблюдаются в аэропортах Штутгарта и Ганновера.
Десятки фур застряли в районе Хайльбронн на юго-западе страны. К утру понедельника, 26 января, по всей Германии были зарегистрированы сотни ДТП. В Берлине шел ледяной дождь, на дорогах образовалась гололедица. Также сообщается о перебоях работы железнодорожного транспорта в различных регионах страны.