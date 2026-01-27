Крупнейший проект «Норникеля» в Китае оказался на грани срыва

Крупнейший проект «Норникеля» в Китае оказался на грани срыва1
- 27.01.2026, 2:34
Китайская компания покинула проект после смены руководства.
Многомиллиардный проект «Норильского никеля» по строительству медного завода в КНР, который глава компании Владимир Потанин анонсировал в 2024 году, оказался на грани срыва.
Китайский партнер решил выйти из проекта, в рамках которого в порту Фанчэнган в Гуанси-Чжуанском автономном районе планировалось построить предприятие мощностью 500 тысяч тонн меди в год, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По их словам, «Норникель» рассчитывал подписать соглашение с китайцами еще в прошлом году — до мая, когда визит в Пекин совершил Владимир Путин. Однако китайская компания покинула проект после смены руководства.
Сейчас «Норникель» ищет нового партнера в КНР. По словам источников Bloomberg, если сделать этого не получится, компании придется просить правительство продлить работу медного комбината в Норильске, закрыть который планировали в 2027 году.
О переносе в Китай медного производства Потанин объявил в апреле 2024 года. Норильский завод, построенный в 1935 году, изначально планировали модернизировать, чтобы уменьшить вредные выбросы. Однако «Норникель» счел проект слишком дорогим. Проще открыть новый завод в Китае — это также позволит уйти от больших потерь, которые вызваны трудностями с финансовыми расчетами и поставками оборудования, объяснял Потанин.
Крупнейший в Россия производитель никеля, платины и палладия и никеля, «Норникель» после начала войны и введения западных санкций оказался отрезан от ключевых западных клиентов, торговля с которыми сделала Потанина богатейшим миллиардером страны с состоянием $24 млрд, по оценке Forbes. По сравнению с довоенным 2021-м выручка компании сократилась на треть, прибыль — в 4 раза, а рентабельность опустилась до минимума с 2013 года, согласно оценкам аналитиков ПСБ.
Из-за санкций более 50% продаж «Норникеля» стало уходить в Азию. Но несмотря на заявления о стратегическом партнерстве без границ, Китай видит в российских компаниям токсичных партнеров. Банки КНР регулярно блокируют платежи «Норникеля», как только выходит каждый новый пакет санкций, жаловался ранее вице-президент «Норникеля» Антон Берлин.
«Платежи просто зависают, — сетовал он. — Юридически обязывающие санкции как раз играют меньшую роль, гораздо больше сложностей связано именно с добровольными ограничениями, которые разные участники рынка накладывают на себя».