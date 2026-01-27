Путину предложили легализовать онлайн-казино, чтобы пополнить бюджет для войны 8 27.01.2026, 10:52

Письмо диктатору написал министр финансов РФ Силуанов.

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину легализовать онлайн-казино. Такую идею глава Минфина представил главе государства в письме, рассказали «Коммерсанту» два знакомых с документом источника. По их словам, Силуанов предлагает снять запрет на работу онлайн-казино, создать Единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки.

При этом налог должен будет выплачиваться ежемесячно, а администрировать его назначат ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). В результате, по оценке Минфина, доходы федерального бюджета от этого составят около 100 млрд руб. ежегодно. Вместе с тем Минфин считает необходимым запретить доступ к онлайн-казино для граждан младше 21 года, а также наделить ЕРАИ полномочиями по профилактике игровой зависимости. В свою очередь правительство примет дополнительные меры по блокировке нелегальных сайтов онлайн-казино и запрету переводов денежных средств в их пользу.

На данный момент объем депозитов нелегальных онлайн-казино в России оценивается в $2 млрд в месяц, говорит президент БК «Лига ставок» Юрий Красовский. «Это потеря целевых отчислений 2,25% от депозитов, то есть $600 млн в год, или около 50 млрд руб., которые могли бы направляться на развитие национального, детско-юношеского и массового спорта в России», — отметил Красовский.

Реализация инициативы по легализации онлайн-казино должна учитывать и нивелировать связанные с этим решением социальные риски, в частности развития лудомании, считает исполнительный директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василий Рий. «Легализация онлайн-казино — это один из инструментов противодействия нелегальному рынку, но не единственный. Практика легализации во многих странах в различных формах показывает, что при отсутствии должного государственного контроля эффект может быть обратным», — отметил эксперт.

Предложение Минфина появилось на фоне растущих расходов на войну в Украине и общего повышения налоговой нагрузки. Согласно закону о бюджете, в 2026 году федеральная казна должна собрать дополнительно 3,2 трлн руб. налогов, чтобы увеличить доходы до плановых 40,28 трлн руб.

Из этой суммы 1,2 трлн Минфин рассчитывает собрать за счет увеличения НДС до 22% — рекордной для России ставки с 1992 года. Еще 200 млрд руб. в бюджет должна принести радикальная налоговая реформа для малого бизнеса, которая снижает до 20 млн руб. планку годовой выручки, позволяющей работать по упрощенной системе налогообложения — то есть без уплаты НДС. Наконец, с 1 сентября вводится «технологический сбор» на технику и электронику, от которого правительство ждет 200 млрд руб. дополнительных доходов за три года.

Очередное повышение налогов, по расчетам Минфина, должно уменьшить дефицит бюджета, который в 2025 году в 5 раз превысил изначальный план и составил 5,7 трлн руб. В текущем году «дыра» в казне должна уменьшиться до 3,8 трлн руб., или 1,6% ВВП.

