4 мая 2026, понедельник, 14:54
В Добруше упал российский дрон

  27.01.2026, 14:20
иллюстративное фото

Местным жителям запретили снимать упавший БПЛА.

26 января в районе Добруша упал, без детонации, предположительно ударный БПЛА типа «Шахед», сообщает «Флагшток».

Мониторинговые каналы в тот день не фиксировали залётов. По данным источника, местным жителям запретили снимать упавший дрон, и вскоре его вывезли. Время и место падения уточняются.

27 января, по данным украинских мониторинговых каналов, при очередной воздушной атаке РФ по территории Украины воздушное пространство Беларуси было нарушено несколькими БПЛА.

В 04:42 канал «Рында мониторит» сообщил, что один дрон вылетел курсом на Мозырь. В 05:16 — еще один движется курсом на Хойники. Последний случай подтвердил и канал «еРадар».

Нет доказательств того, что эти БПЛА пересекли границу, но есть зафиксированные случаи вылета из Гомельщины других дронов. В 03:59 тот же канал информировал о движении по территории Беларуси вдоль границы одного беспилотника в сторону Житомирщины.

В 04:02 «Рында мониторит» сообщил, что из Беларуси один дрон вылетел на Красятичи, а в 05:31 еще один — направился на Припять.

С учетом времени залётов и вылетов Флагшток делает вывод, что утром 27 января через Гомельщину прошло минимум 3 российских БПЛА. Все ли беспилотники покинули территорию страны, а если нет, то что с ними стало — пока неизвестно.

Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
Очень показательные признаки
КГБ против бормашины
