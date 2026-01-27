закрыть
4 мая 2026, понедельник, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники показали, как «давят» войска РФ под Покровском

1
  • 27.01.2026, 15:06
  • 3,530
Украинские десантники показали, как «давят» войска РФ под Покровском

Россиян раз за разом останавливают ударами беспилотников.

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, вместе с бойцами 1 корпуса пресекает попытки прорыва Вооруженных сил Российской Федерации, которые проникли в Гришино под Покровском и ведут уличные бои в Мирнограде. На видео с линии фронта фигурируют солдаты и машины россиян, которых раз за разом останавливают ударами украинских беспилотников. Что происходит на Покровском направлении и как действуют подразделения ВСУ?

ВС РФ ведут стрелковые бои на северных улицах Мирнограда, говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ ВСУ на странице Facebook.

Россияне пытаются оккупировать село Гришино, расположенное западнее Покровска, и прорваться по линии Мирноград-Родинское. Между тем украинские военные с помощью БпЛА выслеживают и обезвреживают войска противника. Записи камер БпЛА показывают, как в домах, сараях, между деревьями и кустами выслеживают россиян и как взрывают машины посреди улиц и лесополос.

Пресс-служба 7 корпуса описала ситуацию на отрезке фронта на востоке, которую защищает подразделение вместе с другими частями Сил обороны (38 егерская бригада им. Довбуша, 38 бригада морпехов им. Сагайдачного, 32 и 155 ОМБР, 25 сичеславская бригада, 35 бригада морпехов им. Остроградского).

Мирноград. Подразделения ВС РФ воюют на северных улицах и накапливают тяжелую технику в районе населенного пункта Новогродовка. Тем временем украинские войска прилагают усилия, чтобы удержать линию обороны Мирноград-Красный Лиман-Родинское, говорится в заметке.

Покровск. Россияне рвутся на северо-запад и проникли в село Гришино, сообщили бойцы 7 корпуса. Впрочем, противника вскоре выбили, но ВС РФ и дальше имеют целью оккупировать населенный пункт. При этом враг использует сложные погодные условия, накапливает различные виды военной техники и солдат.

Украинские военные также доложили о новациях, которые используются россиянами. Среди прочего, речь идет о дронах «Молния», которые выступают в роли «матки» для двух других российских БпЛА: в итоге происходит тройной удар. Кроме того, ВС РФ применяют дроны на оптоволокне, которые иногда достают на расстояние до 20 км.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип