Украинские десантники показали, как «давят» войска РФ под Покровском 1 27.01.2026, 15:06

Россиян раз за разом останавливают ударами беспилотников.

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, вместе с бойцами 1 корпуса пресекает попытки прорыва Вооруженных сил Российской Федерации, которые проникли в Гришино под Покровском и ведут уличные бои в Мирнограде. На видео с линии фронта фигурируют солдаты и машины россиян, которых раз за разом останавливают ударами украинских беспилотников. Что происходит на Покровском направлении и как действуют подразделения ВСУ?

ВС РФ ведут стрелковые бои на северных улицах Мирнограда, говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ ВСУ на странице Facebook.

Россияне пытаются оккупировать село Гришино, расположенное западнее Покровска, и прорваться по линии Мирноград-Родинское. Между тем украинские военные с помощью БпЛА выслеживают и обезвреживают войска противника. Записи камер БпЛА показывают, как в домах, сараях, между деревьями и кустами выслеживают россиян и как взрывают машины посреди улиц и лесополос.

Пресс-служба 7 корпуса описала ситуацию на отрезке фронта на востоке, которую защищает подразделение вместе с другими частями Сил обороны (38 егерская бригада им. Довбуша, 38 бригада морпехов им. Сагайдачного, 32 и 155 ОМБР, 25 сичеславская бригада, 35 бригада морпехов им. Остроградского).

Мирноград. Подразделения ВС РФ воюют на северных улицах и накапливают тяжелую технику в районе населенного пункта Новогродовка. Тем временем украинские войска прилагают усилия, чтобы удержать линию обороны Мирноград-Красный Лиман-Родинское, говорится в заметке.

Покровск. Россияне рвутся на северо-запад и проникли в село Гришино, сообщили бойцы 7 корпуса. Впрочем, противника вскоре выбили, но ВС РФ и дальше имеют целью оккупировать населенный пункт. При этом враг использует сложные погодные условия, накапливает различные виды военной техники и солдат.

Украинские военные также доложили о новациях, которые используются россиянами. Среди прочего, речь идет о дронах «Молния», которые выступают в роли «матки» для двух других российских БпЛА: в итоге происходит тройной удар. Кроме того, ВС РФ применяют дроны на оптоволокне, которые иногда достают на расстояние до 20 км.

