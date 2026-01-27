В РФ приняли решение по кредитам Беларуси
- 27.01.2026, 20:25
Режиму Лукашенко просто нечем платить по долгам.
Российская Госдума приняла решение о задолженности со стороны Беларуси. Речь идет о сумме в $250 млн. Тогда как Беларусь по прикидкам Всемирного банка всего должна $7,62 млрд. Режим Лукашенко – второй крупнейший должник России после Бангладеш.
На этот раз депутаты Госдумы ратифицировали условия соглашения между правительствами России и Беларуси об изменении условий отдельных соглашений в сфере кредитного сотрудничества.
В итоге режиму Лукашенко дали добро на отсрочку платежей общей суммой в $250 млн, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
«Поскольку соглашение предусматривает такую рассрочку, оно требует, соответственно, ратификации», – отметил чиновник.