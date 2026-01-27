Генетика может замедлять старение мозга 2 27.01.2026, 18:59

Исследование показало связь с сохранением памяти после 80 лет.

Ученые нашли новые доказательства того, что когнитивное старение — не неизбежно. Редкая группа пожилых людей демонстрирует память и мышление на уровне людей на 20–30 лет моложе. Как показало новое исследование, ключевую роль в этом может играть генетика, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

В центре внимания — ген аполипопротеин Е, отвечающий за транспорт жиров и холестерина в организме и мозге. Он существует в трех основных вариантах: ε2, ε3 и ε4. Если ε4 давно считается одним из главных генетических факторов риска болезни Альцгеймера, то ε2, напротив, связан с пониженной вероятностью развития деменции.

Анализ данных более чем 18 тысяч участников показал, что люди старше 80 лет с памятью на уровне 50–64-летних значительно реже являются носителями варианта ε4 и заметно чаще — ε2. У редкой группы пожилых людей было на 68% меньше ε4 по сравнению с пациентами с болезнью Альцгеймера и на 28% больше ε2 по сравнению со средними показателями. По сравнению с ровесниками с деменцией вероятность наличия ε2 у них была выше более чем вдвое.

Ученые подчеркивают, что ε2 не является абсолютной защитой, но снижает риск и замедляет когнитивное ухудшение, вероятно, влияя на воспалительные процессы и восстановление нейронов. Исследование носит наблюдательный характер и не исключает роли образа жизни и среды, однако результаты усиливают интерес к разработке терапий, имитирующих защитные механизмы ε2.

Открытие дает надежду, что в природе уже существуют биологические «шаблоны» устойчивости к возрастным болезням мозга — и их изучение может помочь сохранить ясность ума на долгие годы.

