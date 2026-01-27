4 мая 2026, понедельник, 20:24
Курс иранской валюты упал до рекордно низкого уровня

  27.01.2026, 20:07
Риал официально является наименее ценной валютой в мире.

Курс иранского риала на фоне масштабных протестов в Иране упал до рекордно низкого уровня. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные сайтов по отслеживанию валют.

Валюта Ирана испытала значительную девальвацию на протяжении многих лет из-за санкционного давления и проблем в экономике, что в конце декабря 2025 года привело к массовым протестам по всей стране.

Иранский риал официально является наименее ценной валютой в мире. По состоянию на 27 января, его курс на свободном рынке составляет около 1 468 000 риалов за доллар США, в то время как официальный субсидированный государственный курс — около 42 тыс. риалов за доллар.

