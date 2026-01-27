4 мая 2026, понедельник, 21:01
The War Zone: США могут нанести удар по Ирану 31 января или 1 февраля

  • 27.01.2026, 20:38
Американские военные ждут решения Трампа.

Армия обороны Израиля готовится к тому, что США могут нанести удар по Ирану 31 января или 1 февраля. Об этом сообщило американское издание The War Zone со ссылкой на высокопоставленного представителя ЦАХАЛ. При этом, по его словам, планы Вашингтона могут измениться, и «все зависит от решения одного человека». Он имел в виду президента США Дональда Трампа.

Власти Израиля сообщили иностранным авиакомпаниям, что 31 января и 1 февраля в небе будет «риск повышенной опасности», пишет The War Zone. О том, что США могут ударить по Ирану на этой неделе, сообщали источники Middle East Eye. Собеседники издания подчеркивали, что сроки атаки могут измениться. Целью станут высокопоставленные иранские чиновники и командиры, ответственные за гибель протестующих в Иране, утверждали источники.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Time со ссылкой на источники в Минздраве Ирана писал о 30 тыс. жертвах.

