4 мая 2026, понедельник, 21:55
ВСУ высмеяли ложь Герасимова: Купянск-Узловой даже не соприкасается с линией фронта
Валерий Герасимов

Глава Генштаба РФ ранее отчитался о захвате населенного пункта.

Купянск-Узловой в Харьковской области не только не находится под контролем российских оккупантов и даже не расположен непосредственно на линии соприкосновения.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Группировку Объединенных сил в Facebook.

Украинские военные опровергли заявления главы российского Генштаба Валерия Герасимова о якобы захвате войсками РФ поселка Купянск-Узловой.

«Купянск-Узловой не только не находится под контролем захватчиков, а даже не причастен к непосредственной линии соприкосновения», - ответили в Группировке объединенных сил.

Там добавили, что не перестают удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля.

«Попутно напоминаем, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе и наркологов», - посоветовали Герасимову в ВСУ.

Купянск-Узловой расположен примерно в пяти километрах к югу от Купянска. О якобы захвате Купянска глава Генштаба РФ докладывал российскому диктатору Владимиру Путину еще в ноябре 2025 года.

Впрочем, полностью установить контроль над городом российским оккупантам так и не удалось, о чем свидетельствуют данные OSINT-аналитиков.

Уже в конце декабря российские войска потеряли контроль даже над отдельными участками, которые ранее считались захваченными.

Согласно карте DeepState, Купянск-Узловой расположен далеко даже от так называемой серой зоны.

