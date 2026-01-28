«Невероятные цифры»

Американские эксперты назвали число потерь российских оккупантов.

Потери российской армии к концу четвертого года войны в Украине достигли 1,198 миллиона человек, подсчитали в ежегодном докладе эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

За один 2025 год войска РФ потеряли убитыми и ранеными 425 тысяч человек, то есть в среднем около 35 тысяч в месяц. Среди потерь с начала войны до 315 тысяч человек были убиты, что сопоставимо с населением таких городов, как Смоленск, Белгород или Чита.

«Эти цифры невероятны. Ни одна из ведущих стран мира не несла таких потерь ни в одной из войн после Второй мировой», — пишут аналитики CSIS. Например, США потеряли убитыми в Корейской войне — 54,4 тысячи человек, во Вьетнамской — 47,3 тысячи, а за время операций в Афганистане — лишь 2,4 тысячи.

В Украине российская армия потеряла в 17 раз больше солдат, чем советская в Афганистане, в 11 раз больше — чем во время обеих Чеченских войн, и в 5 раз больше — чем во всех войнах, в которых участвовали Россия и СССР после 1945 года.

Ценой гигантских потерь за последние два года российским генералам удалось увеличить зону под своим контролем лишь на 8,4 тысячи кв км: 0,6% территории Украины было захвачено в 2024 году и еще 0,8% — в 2025-м.

Темпы продвижения российских войск оказались даже ниже, чем во время боев Первой мировой войны. От Авдеевки к Часов Яр с февраля 2024 года по январь 2026 года армия РФ двигалась со скоростью 15 метров в день; скорость наступление на Купянск, которое продолжается с ноября 2024 года, составила 23 метра в день; на Покровск — 70 метров в день.

Российским войскам так и не удалось захватить все территории, которые Кремль аннексировал после «референдумов» в 2022 году: сейчас под их контролем 20% Украины, или 120 тысяч кв км. При этом непосредственно в ходе военной кампании они захватили 12% украинской территории, или 75 тысяч кв км, подчсчитали в CSIS.

Красной Армии в годы Великой отечетственной войны потребовалось 1394 дня с начала операции Барбаросса, чтобы дойти до Берлина. Россия за тот же срок едва дошла до Покровска, расположенного в 500 км от Киева, пишут аналитики CSIS.

Высокие потери и медленные территориальные завоевания ясно указывают на ослабление России, отмечает Сет Джонс, глава департамента обороны и безопасности CSIS. Об этом же говорят и экономические потери России, подчеркивает он: промышленное производство за пределами ВПК снижается, темпы роста ВВП в прошлом году оцениваются лишь в 0,6%, а доступ к технологиям перерезан санциями.

«Плачевные результаты России на поле боя в Украине и снижение экономической эффективности свидетельствуют о серьезном упадке России как крупной державы, — отмечает Джонс. Хотя Россия по-прежнему обладает ядерным оружием и крупной армией, она больше не является великой державой в большинстве военных, экономических и научно-технических категорий».

