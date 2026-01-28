Глава МИД Польши жестко обратился к Маску 9 28.01.2026, 10:21

Радослав Сикорский

Россияне активно используют Starlink.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России и участии в военных преступлениях. Об этом он написал на своей странице в X.

Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink, разработанную Маском, для управления беспилотниками, наносящими удары по территории Украины.

В своем обращении к Маску Сикорский написал: «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам. Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду».

Hey, big man, @elonmusk, why don't you stop the Russians from using Starlinks to target Ukrainian cities.

Making money on war crimes may damage your brand. https://t.co/dGO6xdFagL — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 27, 2026

