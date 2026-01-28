5 мая 2026, вторник, 17:36
Трамп выдвинул Ирану ультиматум

  28.01.2026, 16:49
Дональд Трамп

Президент США напомнил Тегерану о судьбе Мадуро.

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что «время уходит» для достижения соглашения, которое могло бы предотвратить возможные военные действия со стороны Вашингтона. Такое заявление он сделал в своем сообщении в социальной сети Truth Social на фоне наращивания военного присутствия США в регионе, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп сообщил, что в сторону Ирана движется крупная военно-морская группировка во главе с авиационным авианосцем USS Abraham Lincoln, которую он сравнил с операцией США в Венесуэле по захвату диктатора Николаса Мадуро. По его словам, этот флот готов «быстро и решительно выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы».

Американский лидер настаивает, что переговоры с Тегераном должны включать обязательство о полном отказе от ядерного оружия. «Надеюсь, Иран быстро сядет за стол переговоров и согласует честную сделку — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ — выгодную для всех сторон», — подчеркнул он, добавив, что если соглашения не будет, следующая атака окажется гораздо более серьезной.

Эта риторика нарастает на фоне эскалации напряженности после того, как США ранее в январе усилили свое военное присутствие в Персидском заливе. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран не запрашивал последних переговоров и не ведет с США прямых контактов в связи с угрозами, хотя консультации через посредников продолжаются.

Иран официально заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер, и отвергает требования о прекращении обогащения урана. Президент Масуд Пезешкиан подтвердил поддержку дипломатических инициатив, направленных на предотвращение войны, подчеркивая приверженность международному праву.

