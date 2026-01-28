Трамп заявил, что в Иран направляются дополнительные военные корабли США 1 28.01.2026, 9:15

Дональд Трамп

Американский президент призывает Тегеран к сделке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дополнительная «армада» американских военных кораблей направляется в Иран. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«В июне мы уничтожили ядерный потенциал Ирана в ходе операции Полуночный молот. Люди ждали этого 22 года… Они были в месяце от получения ядерного оружия. Мы должны были это сделать», — сказал Трамп во время выступления в Айове.

По его словам, сейчас в Иран «красиво плывет еще одна прекрасная армада».

Американский президент также выразил надежду, что Иран «заключит сделку», поскольку «должен был заключить сделку с самого начала».

22 января Трамп объявил, что США направили в Иран большое количество военных кораблей в ответ на подавление масштабных протестов.

