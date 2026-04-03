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Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому аннулировали белорусский паспорт

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  • 3.04.2026, 12:57
  • 6,838
Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому аннулировали белорусский паспорт
Алесь Беляцкий

Документ был действителен до 2028 года.

Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому аннулировали белорусский паспорт.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Документ Беляцкого был действителен до 2028 года.

«Гэта чарговая форма транснацыянальных рэпрэсій, скіраваная на тое, каб ускладніць жыццё дэпартаваным палітвязням па-за межамі краіны. Улады рытуальна адразаюць нашыя сувязі з Беларуссю. Марная справа, бо Беларусь заўсёды будзе ў нашых дзеях і сэрцах», - заявил в комментарии «Весне» Алесь Беляцкий, которого освободили в декабре 2025 года и принудительно вывезли в Литву.

Это уже не первый случай аннулирования паспортов освобожденным политзаключенным. Ранее о такой практике сообщили более 20 человек, в том числе правозащитник Владимир Лабкович, блогер Дмитрий Козлов и другие.

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