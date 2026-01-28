США допустили превентивный удар по Ирану 28.01.2026, 21:00

США переброске на Ближний Восток «огромную армаду» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Соединенные Штаты оставляют за собой право нанести превентивный удар по Ирану в случае угрозы атаки на американские силы в регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп сегодня заявил о переброске к региону «огромной армады» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

«Президент всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий»,— сказал Рубио на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. По его словам, США необходимо иметь в регионе достаточные силы для защиты.

Дональд Трамп сегодня заявил, что при отказе Ирана от ядерной сделки страну ждет атака, которая будет «намного хуже», чем июньская операция «Полуночный молот». Тогда США ударили по иранским ядерным объектам во время 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем.

