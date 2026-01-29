Трамп: Армада США направляется к Исламской Республике

Трамп: Армада США направляется к Исламской Республике4
- 29.01.2026, 9:58
- 4,282
Стали известны новые детали американского ультиматума Ирану.
Президент США Дональд Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить соглашение по ядерной программе, иначе, по его словам, следующий удар США будет «гораздо более сильным».
Об этом сообщает Reuters.
«Надеемся, что Иран быстро «приступит к переговорам» и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ — которое будет выгодным для всех сторон. Время идет, это действительно очень важно! Следующий удар будет намного сильнее! Не допустите, чтобы это повторилось», — написал Трамп в соцсетях.
Он также повторил, что «армада» Соединенных Штатов направляется к Исламской Республике.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иранский режим во главе с аятоллой Али Хаменеи на данный момент «вероятно, слабее, чем когда-либо».
Рубио, в частности, сказал, что «основная проблема», с которой сталкивается иранский режим, «в отличие от протестов, которые были в прошлом году из-за других проблем», заключается в том, что у них нет возможности удовлетворить основные требования протестующих, а именно — «экономика Ирана находится в состоянии коллапса из-за санкций».