6 мая 2026, среда, 10:35
Трамп: Армада США направляется к Исламской Республике

4
  • 29.01.2026, 9:58
Дональд Трамп

Стали известны новые детали американского ультиматума Ирану.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить соглашение по ядерной программе, иначе, по его словам, следующий удар США будет «гораздо более сильным».

Об этом сообщает Reuters.

«Надеемся, что Иран быстро «приступит к переговорам» и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ — которое будет выгодным для всех сторон. Время идет, это действительно очень важно! Следующий удар будет намного сильнее! Не допустите, чтобы это повторилось», — написал Трамп в соцсетях.

Он также повторил, что «армада» Соединенных Штатов направляется к Исламской Республике.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иранский режим во главе с аятоллой Али Хаменеи на данный момент «вероятно, слабее, чем когда-либо».

Рубио, в частности, сказал, что «основная проблема», с которой сталкивается иранский режим, «в отличие от протестов, которые были в прошлом году из-за других проблем», заключается в том, что у них нет возможности удовлетворить основные требования протестующих, а именно — «экономика Ирана находится в состоянии коллапса из-за санкций».

