Польша заявила о нарушении воздушного пространства со стороны Беларуси 1 29.01.2026, 11:27

Возможно, речь о метеозондах.

В ночь на 28 января польские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Беларуси. Как 29 января сообщило Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши, границу пересекли несколько объектов.

Сообщается, что их полет «непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами ВС Польши». В Подляшском воеводстве временно вводился запрет на полеты гражданской авиации. В военном ведомстве подчеркнули, что все принятые меры «носили превентивный характер».

По предварительным данным, через границу могли переправляться метеозонды с контрабандными сигаретами.

«На основании проведенных анализов, в том числе характеристик полета, скорости и направления движения объектов, было сделано заключение, что с наибольшей вероятностью речь идет об объектах баллонного типа, перемещавшихся в соответствии с метеорологическими условиями. Угрозы безопасности воздушного пространства Республики Польша не зафиксировано», — говорится в сообщении Оперативного командования.

Польская сторона оценивает запуск таких метеозондов как «действия гибридного характера, с которыми Польша сталкивается на восточном направлении».

W środę, 28 stycznia 2026 r., w godzinach nocnych odnotowano wlot do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP.



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com