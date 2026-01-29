6 мая 2026, среда, 16:03
Германия решила первой в Европе построить спутниковую систему отслеживания баллистических ракет

  • 29.01.2026, 14:38
  • 2,120
Это позволит Европе полагаться на собственные возможности.

Ракетная угроза, нависшая над Европой из-за российской агрессии, делает отслеживание запусков ракет «оперативным приоритетом», поэтому Германия «сейчас планирует создать ядро спутниковой системы [их] обнаружения».

Об этом Financial Times сказал командующий космическими силами Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут. По его словам, это позволит Европе больше полагаться на собственные возможности: «Европа зависит от Соединенных Штатов... практически во всех аспектах космических сил и средств. Есть острая необходимость в создании суверенных немецких и европейских способов обнаружения и перехвата ракет... Мы хотим обладать возможностями не только для их раннего обнаружения, но и раннего перехвата».

Разработка российской баллистической ракеты «Орешник», которая уже дважды была применена против целей в Украине, а также враждебная по отношению к Европе политика Дональда Трампа делают задачу создания ею собственной спутниковой системы насущной необходимостью. Берлин в прошлом году объявил, что выделит 35 млрд евро до 2030 года на развитие военно-космических технологий. Министр обороны Германии «отдал нам приказ быть готовыми к войне [с Россией] в 2029 году», но в космосе «мы должны быть готовы сражаться уже сейчас, если это будет необходимо», заявил Траут.

Немецкая система раннего обнаружения ракетных запусков станет первой в Европе. Но, «конечно, она будет открыта для европейского сотрудничества», добавил генерал.

Европейское космическое агентство (ESA) ведет переговоры об участии в программе. До сих пор оно занималось только мирным освоением космоса, но в прошлом году его члены, в число которых помимо стран ЕС входят Великобритания, Норвегия и Канада, впервые договорились финансировать программу двойного назначения. Она будет приобретать все более важное значение в деятельности ESA, сказал FT генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер:«Оборона невозможна без космоса».

«Мы постоянно проводим встречи с Германией, где обсуждаем возможность создания системной архитектуры, которая объединила бы их силы и средства в рамках европейской инфраструктуры», — сказал Ашбахер про программу отслеживания ракет из космоса.

Сейчас Европа полагается на общую космическую систему предупреждения, которую США предоставляют в рамках НАТО для обнаружения таких угроз, как ракеты дальнего радиуса действия.

