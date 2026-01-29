Важный прецедент: экс-политзаключенный выиграл суд в Польше по Дублинскому регламенту 29.01.2026, 15:44

Благодаря помощи правозащитников и евродепутата Малгожаты Госевской, он останется в стране.

Бывшего политзаключенного Алеся Папковича собирались отправить из Польши в Литву по Дублинскому регламенту. Сегодня, 29 января, польский суд принял решение, которое позволяет Алесю остаться в Польше, сообщает правозащитная инициатива Partyzanka.

По информации правозащитников, Алеся Папковича задержали в Беларуси вместе с братом 2 сентября 2022 года за участие в протестном марше. Во время задержания его избили. В декабре того же года его осудили на два года колонии. Мужчина освободился 10 июня 2024 года и в тот же день был эвакуирован из Беларуси из-за преследования. Тогда была возможность оформить только краткосрочную литовскую визу, по которой его и вывезли сразу в Польшу, где он воссоединился с семьей и подал заявление на международную защиту. Тем не менее Управление по делам иностранцев приняло решение передать дело на рассмотрение Литве, применив Дублинский регламент.

Дублинский регламент — это соглашение, определяющее, какая страна ЕС должна рассматривать заявление о международной защите. В общем случае это страна, выдавшая иностранцу документ для въезда в ЕС или разрешение на пребывание. А если такого документа не было — страна первого въезда в ЕС.

Но регламент позволяет делать исключения: учитывать гуманитарные обстоятельства или семейные связи. Тогда дело направляется тому государству, с которым тесно связан заявитель или где живут его супруг/супруга, несовершеннолетние дети или родители несовершеннолетних.

13 декабря 2025 года в составе группы 123 политзаключенных был освобожден и выдворен из Беларуси брат Алеся Ян Папкович, который также теперь живет в Польше.

Как пояснили в инициативе Partyzanka, юристка которой Анна Матиевская подготовила обжалование решения Управления по делам иностранцев, суд согласился с серьезными процедурными нарушениями в деле и аргументацией индивидуальной ситуации Алеся.

На заседании присутствовала глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от партии «Право и Справедливость» Малгожата Госевска, которая активно защищает белорусов, оказавшихся в сложной ситуации.

